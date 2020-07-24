В Алматы снижен тариф на услуги водоотведения

Тарифы снижены с 1 августа 2020 года.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы по итогам рассмотрения отчета об исполнении тарифной сметы ГКП "Алматы Су" на услуги водоотведения, направил в адрес субъекта письмо о предоставлении заявки на снижение тарифов в связи со снижением объемов, передает zakon.kz.

В ответ ГКП "Алматы Су" 7 июля 2020 года направило заявку на снижение тарифа в Департамент. Далее, своим приказом Департамент 21 июля 2020 года снизил тарифы для ГКП "Алматы Су" с вводом в действие с 1 августа 2020 года.

Таким образом, тарифы на водоотведение с 1 августа 2020 года составят:

- для физических лиц, относящихся к категории "население" тариф снижен на 0,09%, а именно с 23,12 тенге/м3 до 23,10 тенге/м3;

- для предприятий, занимающихся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации предоставляющих регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также предприятий, занимающихся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения тариф снижен на 0,66%, а именно с 31,69 тенге/м3 по 31,48 тенге/м3;

- для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств и прочих потребителей, не входящих в первую и вторую группу потребителей тариф снижен на 1,45%, а именно с 64,01 тенге/м3 до 63,08 тенге/м3.

В Департаменте добавили, что тарифы снижены в связи с увеличением фактического объема за 2019 год реализованных услуг предприятия согласно Правилам формирования тарифов, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90.

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