Выигравший 9 млрд тенге отдал половину своему лучшему другу

Мужчина сдержал обещание, которое дал 28 лет назад.

Мужчина сдержал 28-летнее обещание и отдал половину выигрыша в лотерее лучшему другу, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Томас Кук и Джозеф Фини согласились разделить любой крупный выигрыш в 1992 году. Друзья покупали билеты каждую неделю, но никогда не думали, что выиграют.

В начале этого года Томас выиграл главный при в лотерее - 22 миллиона долларов (9 млрд тенге). Мужчина рассказал, что проверял номера в билете во время завтрака. Не поверив своим глазам, он дал билет своей жене.

Убедившись в правильности цифр, Томас набрал Джозефу и сообщил ему приятную новость - он стал миллионером. Лучший друг Томаса сначала не поверил ему.

Друзья еще не решили, на что они потратят деньги. Оба заявили, что теперь смогут наслаждаться отдыхом на пенсии.

Я с нетерпением жду возможности больше времени проводить со своими внуками и правнуками. Мы можем заниматься тем, чем хотим. Не могу придумать лучшего способа уйти на пенсию, - сказал Томас.

Они также условились приобрести новый автомобиль для совместных поездок. Говоря журналистам о своем обещании, Томас заявил, что слово - есть слово, и его нужно держать.

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