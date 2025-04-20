Выплатил бывшей более 10 млрд тенге: знаменитый комик дал совет по разводу

Британский актер и стендап-комик Джон Клиз, который несколько лет назад отдал бывшей жене огромную сумму денег, дал мужчинам совет по разводу, сообщает Zakon.kz.

О том, как правильно разводиться, артист рассказал в эфире ток-шоу "Лоррейн", пишет Daily Mail.

Ведущая шоу вспомнила, как в 2011 году Клиз отправился в сольный стендап-турне под названием "Тур по алиментам", во время которого со сцены сказал, что он выступает ради денег для бывшей жены Элис Фэй. В ответ комик отметил, что ему пришлось выплатить экс-супруге при разводе 20 миллионов долларов (более 10 млрд тенге).

"Если вы собираетесь устраивать дорогой развод, сделайте это, когда вам 40 лет, а не 70", – в шутку посоветовал он.

Джон Клиз был в браке с британской актрисой Элис Фэй с 1992 по 2008 год. Отмечается, что в 2023 году комик утверждал, что по-прежнему выплачивает долг бывшей супруге.

Ранее экс-супруга Билла Гейтса назвала истинную причину их развода. По словам Мелинды Френч-Гейтс, последней каплей стала статья, вышедшая в газете New York Times. В ней говорилось о связях Билла Гейтса и Джеффри Эпштейна.