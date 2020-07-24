Конкурс малых грантов "Birgemiz: Úmit" по привлечению волонтеров к проектам в сфере ЧС

Конкурс проводится с 22 июля по 20 августа.

Открыт конкурс малых грантов, направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач в сфере ЧС во всех регионах страны в рамках общенационального проекта "Birgemiz: Úmit", сообщает zakon.kz.

Конкурс проводится с 22 июля 2020 года по 20 августа 2020 года.

Общенациональный проект по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера "Birgemiz: Úmit" реализуется в рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

В рамках конкурса будут определены 68 победителей, которые получат мини-гранты в размере 300 000 (трехсот тысяч) тенге на реализацию своих волонтерских инициатив. К участию в конкурсе малых грантов допускаются отдельные физические лица, инициативные группы, а также неправительственные организации Республики Казахстан. Все заявители должны быть зарегистрированы на платформе Qazvolunteer.kz. В случае индивидуальной подачи заявки, заявитель должен быть старше 18 лет. Участие могут принимать жители всех регионов страны. Положение конкурса можно найти в описании профиля Instagram @league_volunteers.

Принимаются проекты по следующим направлениям:

- волонтерские проекты в сфере ЧС;

- волонтерские проекты по поиску людей;

- волонтёрские проекты по снижению рисков бедствий и ликвидации последствий - чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- иные направления, обозначенные в положении о конкурсе малых грантов.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по номеру: +7 707 597 3421 или на почту volunteers.almaty@gmail.com.

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