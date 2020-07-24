Могли ли казахстанцы переболеть COVID-19 в январе

Сдавать анализы крови на антитела сейчас в этом случае не имеет какого-либо важного значения.

Ассоциация семейных врачей Казахстана ответила на вопросы о том, могли ли некоторые соотечественники переболеть коронавирусом в январе-марте, а также рисках переболеть этой инфекцией повторно, передает zakon.kz.

Специалисты отметили, что была вероятность, что некоторые казахстанцы действительно могли переболеть коронавирусом в январе-марте.

При наличии указанных симптомов возможно, что вы перенесли коронавирусную инфекцию, хотя в январе у нас в стране она была еще не распространена (если только вы не прибыли из Китая). Сдавать анализы крови на антитела сейчас в вашем случае не имеет какого-либо важного значения. Во-первых, недостаточно изучены чувствительность и специфичность этих тестов, то есть неизвестно, насколько точно они подтвердят, что вы встречались с коронавирусной инфекцией. Во-вторых, до сих пор нет ответа на вопрос, насколько стойкий иммунитет формируется у переболевших коронавирусом. То есть даже при обнаружении в вашей крови антител к коронавирусу это не гарантирует вам полную защиту от повторного заражения, а значит, вы должны по-прежнему принимать все меры для профилактики заражения — так же, как и остальные люди в вашем окружении, - сообщили в Ассоциации.

Также медики прокомментировали риск повторного заражения COVID-19.

В ответ на инфекцию организм вырабатывает антитела. Антитела — это белки, которые помогают бороться с инфекциями и обычно обеспечивают защиту от повторного заболевания (иммунитет). Антитела специфичны для заболевания. Например, антитела от кори защитят человека, который снова имел контакт с больным корью, но не будет действовать, если человек заразится гриппом. COVID-19 — новая инфекция. В ответ на этот вирус также вырабатываются антитела. Но насколько они стойкие, могут ли предотвратить повторное заражение и в течение какого времени — пока точно не известно. Поэтому пока нет достоверных данных о том, возможно ли повторное

заражение. Сейчас этот вопрос изучается, - заключили в Ассоциации.

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