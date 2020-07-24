Женщина несла 4 млн тенге в пакете - ее ограбили
Задержанный неоднократно ранее судим.
Фото : polisia.kz24 июля 2020, 12:50
В Петропавловске полицейский по горячим следам задержал грабителя, укравшего более 4 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.
22 июля вблизи торгового дома “Корона” у жительницы Петропавловска, грабитель, вырвав пакет с деньгами, бросился бежать через дворы.
По информации официального сайта МВД РК, крики о помощи растерянной женщины услышали сотрудники патрулировавшего экипажа городского батальона патрульной полиции. Инспектор службы Аскар Татанов бросился бежать за грабителем, пытавшимся скрыться через дворы.
Увидев погоню, злоумышленник бросил пакет, продолжив попытку скрыться. Однако, сотрудник полиции догнал его и передал прибывшей следственно-оперативной группе. Пакет, в котором находилось более 4 миллионов тенге, сразу был возвращен хозяйке.
По факту грабежа проводится досудебное расследование по статье 191 части 3 УК РК.
Установлено, что задержанный неоднократно ранее судим. В настоящее время 34-летний житель Петропавловска водворен в изолятор временного содержания.
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