Завершился один из последних судов над бывшим нацистом

Охранника концлагеря приговорили к двум годам условного заключения.

Бывший охранник нацистского концлагеря был осужден в соучастии в убийстве и приговорен к двум годам условного заключения, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

93-летний Бруно Д. был обвинен в 5230 эпизодах - соучастие в убийстве - за время его службы охранником СС в концентрационном лагере Штуттгоф с 1944 по 1945 год. Концлагерь располагался неподалеку от польского города Гданьск.

Гамбургский суд по делам несовершеннолетних признал его виновным в соучастии в убийстве по меньшей мере 5232 человек. Он предстал перед судом по делам несовершеннолетних, потому что ему было 17 лет, когда он служил в концлагере.

Подсудимый заявил суду, что в то время у него не было выбора.

Более 40 со-истцов из Франции, Израиля, Польши и Соединенных Штатов дали показания против бывшего охранника СС во время судебного процесса, который начался в октябре.

Это один их последних судебных процессов над бывшим нацистом.

По имеющимся архивным данным, во время Холокоста в этом концлагере были убиты более 65 тысяч человек.

Знаковое судебное разбирательство

Бруно попал в поле зрения прокуроров во время знакового судебного процесса над бывшим охранником Собибора Джоном Демьянюком. В апреле 2019 года ему было предъявлено обвинение. Согласно обвинительному заключению от 2019 года, Бруно сознательно поддерживал "коварные и жестокие убийства" в Штуттгофе.

Заключенным стреляли в затылок, травили газом "Циклон Б", а также лишали еды и лекарств.

Этот приговор выжившие заключенные назвали "символическим правосудием".

От имени моей бабушки и нашей семьи этот вердикт дает ясно понять, что любой охранник в любом лагере не может отрицать ответственности. К сожалению, большинство виновных в Холокосте так и не были привлечены к ответственности, и поэтому этот приговор является скорее символической справедливостью, чем истинной справедливостью. Самое важное для нас, что эти ужасы никогда не должны повториться, - сказал Бен Коэн, чью бабушку Джуди Мейзел отправили в концлагерь.

Мать Джуди - Мина Бекер - была убита в лагере. Джуди и ее сестра выжили и бежали в Данию. Позже Джуди была одной из многих истцов по этому делу.

Немецкие прокуроры расследуют еще 14 дел, связанных с концлагерями Бухенвальд, Заксенхаузен, Маутхаузен и Штуттгоф.

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