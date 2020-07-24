Аружан Саин будет сопровождать дело о похищении девочки в Сатпаеве

Я попросила, чтобы с семьей как можно скорее связался ювенальный адвокат, который будет сопровождать это дело - Саин.

Фото : neonomad.kz

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин будет следить за расследованием дела по факту похищения ребенка в Сатпаеве, передает zakon.kz. Друзья, я на связи с мамочкой ребенка, по ситуации в г. Сатпаев по телефону. На данный момент проведены судебно медицинские экспертизы. Мы проговорили наши дальнейшие действия, в организации юридической, психологической помощи. Как уполномоченный по правам ребенка, я буду сопровождать эту ситуацию, по всем этим направлениям, - написала она в facebook. Саин сообщила, что она на связи с министром внутренних дел РК, Ерланом Тургумбаевым, который держит расследование этот дела на контроле. В данный момент мы в контакте с заместителем акима Карагандинской области Абзалом Нукеновым, я попросила чтобы с семьей как можно скорее связался ювенальный адвокат, который будет сопровождать это дело. Также, чтобы был определен хороший специалист-психолог, так как в следственных действиях, по преступлениям связанным с детьми, участие психолога обязательно. Уже несколько лет нам постоянно приходится сопровождать дела по сексуальному насилию над детьми. Про каждое такое преступление даже слышать трудно, но невозможно представить, как тяжело переживать это детям и их родителям. Будем добиваться максимальной ответственности каждого, кто совершает такие преступления против детей... - резюмировала Саин.

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