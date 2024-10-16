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Аружан Саин высказалась о Димаше Кудайбергене

Аружан Саин высказалась о Димаше Кудайбергене, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:27 Фото: Instagram/ktf_kz
Общественный деятель, основатель и директор ОФ "Добровольное общество "Милосердие" Аружан Саин тепло высказалась о своем знакомстве с певцом Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram она опубликовала совместное фото с популярным исполнителем и подписала, что была очень рада встретить его на церемонии открытия крупного международного турнира по теннису Almaty Open 2024.

"Мы знакомы уже давно – Димаш приходил в наш центр "Аутизм победим", чтобы поддержать детей и родителей, подарить им свое время и внимание, приглашает ребят на свои концерты в Алматы. Димаш делает это с огромным теплом и искренностью, что только подтверждает его талант и огромное сердце, любовь, которую он дарит зрителям всего мира через свое творчество. Сегодня, видя его успехи на мировой сцене, я испытываю особую гордость и радость", – написала бывший уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, Димаш несет культуру нашего Казахстана по всей планете.

"И мы все желаем ему дальнейших творческих побед, новых достижений и всего самого наилучшего, Спасибо папе и маме Димаша за сына, его воспитание и его потрясающую интеллигентность и отзывчивость", – заключила Саин.

15 октября в Алматы состоялась церемония открытия крупного международного турнира по теннису Almaty Open 2024, где выступил Димаш Кудайберген. Народный артист Казахстана с гипсовой повязкой на руке спел три своих произведения для многочисленных поклонников, которые приехали из разных уголков нашей страны.

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