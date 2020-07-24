Как "Байтерек" поддержал бизнес в первом полугодии 2020 года

Помощь Фонда "Даму" была особо необходимой в период режима чрезвычайного положения.

В холдинге "Байтерек" подвели итоги за первое полугодие 2020 года, передает zakon.kz.

Холдинг был создан 7 лет назад с целью обеспечения диверсификации экономики и привлечения инвестиций. В Холдинг входит 11 компаний в сфере индустриально-инновационного развития, продвижения несырьевого экспорта, развития малого и среднего предпринимательства и реализации задач в жилищно-строительном секторе.

Объединение данных направлений позволили Холдингу стать уникальным институтом развития, не имеющим аналогов в мире.

Так, одним из важнейших направлений Холдинга является поддержка крупного, среднего и малого бизнеса.

За январь-июнь 2020 года дочерней организацией холдинга - Банком Развития Казахстана было профинансировано 13 инвестиционных проектов на 176,3 млрд тенге. Оказано предэкспортное финансирование девяти проектам на 40,3 млрд тенге.

Среди профинансированных проектов можно отметить строительство второй очереди Макинской птицефабрики в Акмолинской области. Она выпускает охлажденное и замороженное мясо птицы под брендом "Кус&Вкус". Финансирование она получила сразу от двух дочерних организаций холдинга - БРК и Казына Капитал Менеджмент. После ее запуска птицефабрика станет крупнейшей в Центральной Азии и будет производить 60 тыс. тонн бройлеров.

Макинская птицефабрика является одним из показательных примеров, когда профинансированные структурами холдинга проекты вносят существенный вклад в развитие регионов, создают новые рабочие места, выплачивают налоговые отчисления в бюджет, тем самым обеспечивая рост экономики регионов и что немаловажно - импортозамещение.

Социальную значимость проектов, финансируемых дочерними организациями холдинга "Байтерек", переоценить невозможно. К примеру, один из социально-значимых проектов БРК - обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Казахстана по технологии волоконно-оптических линий связи. Реализация этого проекта позволит подключить к высокоскоростному Интернету казахстанские села. Ожидается, что 2,5 млн человек смогут получать электронные цифровые услуги.

Между тем, у Банка Развития Казахстана действует программа льготного автокредитования, кредитуемая через банки второго уровня. Это позволило населению приобрести автомобиль по доступной цене. Одновременно, это значительная поддержка отечественных автопроизводителей, потому что льготные кредиты выдаются для покупки автомобилей отечественной сборки. Это 42 модели автомобилей казахстанской сборки. Программа была запущена 20 апреля 2015 года. За это время было выдано 22 318 кредитов на общую сумму 108 млрд тенге. Подробнее об условиях программы можно ознакомиться на сайте БРК https://www.kdb.kz/services/interbank-lending/

Если говорить о проектах Казына Капитал Менеджмент, то фонды прямых инвестиций являются выгодными партнерами для субъектов малого и среднего бизнеса, особенно программа льготного финансирования с совокупным объемом поддержки до 50 млрд тенге. Условия финансирования: ставка вознаграждения - 8% годовых, сумма инвестиций - до 5 млрд тенге со сроком до 10 лет. Участие самого АО "Казына Капитал Менеджмент" в финансируемых компаниях ограничено 49% в капитале, что позволяет обеспечивать сохранность контроля по управлению компанией за предпринимателем. Операторами программы льготного кредитования выступают дочерние организации ККМ - АО "Baiterek Venture Fund" и ТОО "BV Management". Также участвуют банки-партнеры Сбербанк, Банк ЦентрКредит, Банк ВТБ.

Программа начала работать только в 2019 году, но финансирование получили уже 13 проектов, в основном агропромышленного и перерабатывающего профиля деятельности. К примеру, мини нефтеперерабатывающий завод в Степногорске ТОО "Нефтяной дом "Астана Ойл". Завод выпускает арктическое зимнее дизтопливо. Благодаря финансированию по программе льготного кредитования модернизирует свое производство. Новая инновационная технология позволит увеличить глубину переработки до 95 %, выпускать нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью и создать новые рабочие места в регионе.

В сфере малого и среднего бизнеса дочерней организацией холдинга "Байтерек" - Фондом "Даму" было поддержано 6,8 тысяч проектов на сумму 239,2 млрд тенге. За полгода в общем объеме кредитов субъектам МСБ (722,5 млрд тенге) доля Холдинга за счет инструментов Фонда "Даму" составила 32% (232,5 млрд тенге).

Стоит отметить, что помощь Фонда "Даму" была особо необходимой в период режима чрезвычайного положения. С момента введения карантина Фонд не переставал оказывать меры государственной поддержки для казахстанского бизнеса. Так в период с 16 марта по 25 мая Фонд "Даму" подержал 1 294 проекта по субсидированию и гарантированию на общую сумму кредитов 101 млрд тенге. Помимо новых проектов, Фонд "Даму" рассмотрел и предоставил реструктуризацию по 6 091 проекту на общую сумму кредитов 467 млрд тенге.

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