ФНБ "Самрук-Казына" уверен в успехе новой программы

Реализация новых подходов станет реальным механизмом поддержки предприятий, позволяя не только сохранить рабочие места, но и создать новые - Пирметов.

Поддержка казахстанских производителей – это поддержка экономики страны. Так считает заместитель председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Пирметов Алишер, сообщает zakon.kz.

В связи с этим в фонде были пересмотрены традиционные подходы в закупочной деятельности. И если ранее, она предусматривала сугубо внутрихолдинговую операционную функцию, в сложившихся условиях она включает точечные механизмы поддержки отечественного бизнеса.

Программа предусматривает заключение нашими компаниями прямых договоров с предприятиями, испытывающими проблемы со сбытом собственной продукции. Это позволит нашим компаниям закупить необходимые товары, а предприятиям не останавливать производственный процесс, наоборот, нарастить производственные мощности и сохранить рабочие места, - сообщил Пирметов.

Кроме того, по его подсчетам, за счет увеличения производственной загрузки в бюджет поступит около 6 млрд тенге налогов.

То есть реализация новых подходов станет реальным механизмом поддержки действующих предприятий, позволяя не только сохранить рабочие места, но и создать новые, обеспечивая бюджет дополнительными налоговыми поступлениями, - добавил спикер.

Он заверил, что Фонд и дальше намерен продолжить системную работу по поддержке отечественных товаропроизводителей, которая поможет экономике Казахстана выйти из кризиса с обновленным потенциалом, став менее зависимой от конъюнктуры сырьевых рынков.

Мы делаем акцент на отечественной промышленности, потому что считаем, что она должна стать основой для роста экспортного потенциала страны. В прошлом году была запущена программа оффтейк контрактов. Она заключается в поддержке новых инициатив на создание производств ориентированных на импортозамещение. С этой целью, группа компаний фонда гарантирует производителям закуп их продукции. Результаты оффтейк контрактов сегодня реально ощутимы, - заключил Пирметов.

В итоге, сегодня реализуется 47 проектов на сумму 28,3 млрд тенге с охватом 38 производителей. Наблюдается увеличение загруженности предприятий в среднем с 35% до 85% и восстановление 2000 простаивающих рабочих мест. Было создано 800 новых рабочих мест, а за счет увеличения производственной загрузки в бюджет поступит около 6 млрд тенге налогов.

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