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Умер журналист Рустем Рахимов

Рахимов работал на "Седьмом канале" и на "КТК".

Фото : Facebook24 июля 2020, 15:03

Скончался журналист Рустем Рахимов, передает zakon.kz.

Сегодня не стало Рустема Рахимова. Мы работали вместе на "Седьмом канале". Рустем - один из лучших журналистов! (...) Поехал спасать своих родителей, мама работает в больнице, а ушел сам. Какая несправедливость, - написала журналист Сандугаш Султан.

Она отметила, что поддержать родителей можно отправив деньги на карту: 5169 4931 3026 5443 Galina Rakhimova.

О его смерти также написала основатель фонда "НеМолчиkz" Дина Тансари.

Рус, ты поехал спасать маму-медика от проклятого ковида, а заболел сам. Медработники заражаются на рабочем месте, потом заражаются их дети, потом они умирают. Так не должно быть, столько планов, столько знаний, столько важных событий не сделано. Такой добрый, талантливый и умный человек, журналист, активный, неравнодушный. Ты же еще не успел написать свою книгу о бытовом насилии, - написала она.

"Навсегда ушел Рустем Рахимов. Журналист и общественный деятель. В последнее время он посвящал свои знания и опыт вопросам защиты женщин и детей от бытового насилия. Рустем изучал законы, находил изъяны. Он хотел изменить наше общество к лучшему. И теперь Рустема нет. Светлая память, дружище. Это невосполнимая утрата…" - отозвался на смерть Рустема Азамат Ергали.

В разные годы Рустем Рахимов работал шеф-редактором на "Седьмом канале", журналистом на "КТК" и пресс-секретарем республиканского общественного объединения "URAN".


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