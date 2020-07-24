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В Кремле объяснили присвоение нового звания Кадырову

Президент Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора.

Фото : regnum.ru24 июля 2020, 15:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову было присвоено звание генерал-майора национальной гвардии, поскольку во время силовых операций в регионе он самостоятельно координирует действия соответствующих ведомств и показывает в этом высокую эффективность, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора.

Глава региона координирует действия силовых ведомств, в том числе национальной гвардии, при возникновении соответствующих ситуаций, в том числе и в ходе борьбы с терроризмом, на определенных этапах которой принимают участие и подразделения национальной гвардии. В этой связи произошло такое присвоение и назначение. Вы знаете, что Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована, - сказал Песков журналистам.


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