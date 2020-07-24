В ДУМК объяснили, как можно принести жертвоприношение онлайн

На сайте qurban2020.muftyat.kz есть три пункта.

Духовное управление мусульман Казахстана разработало сайт qurban2020.muftyat.kz для онлайн-жертвоприношения в Курбан-айт. Заместитель председателя ДУМК Наиб имам Ершат Онгаров объяснил, как можно принести жертвоприношение дистанционно, передает zakon.kz.

На сайте есть три пункта.

Первый - заказать скот для жертвоприношения. Тут нужно выбрать регион, в котором человек проживает, заполнить анкету, выбрать скот для жертвоприношения (крупный рогатый скот, барана, в некоторых регионах верблюда и козла). Отмечается, что стоимость скота в каждом регионе разная.

Крупный рогатый скот могут выбрать от одного до семи человек. А вот барана и козла - один человек.

После этого высветится стоимость. Мясо, принесенное в жертву принято делить на три части и одну часть отдать человеку, который делает жертвоприношение. В этом году из-за пандемии все мясо будет раздаваться нуждающимся семьям.

Если человек захочет, то ему в WhatsApp пришлют отчет о жертвоприношении. Затем нужно оплатить услугу.

Второй пункт разработан для нуждающихся. Там тоже нужно выбрать область, заполнить анкету, прикрепить необходимые документы, которые подтверждают статус. По поступившим заявкам, после обряда жертвоприношения волонтеры раздадут мясо нуждающимся по их адресам.

И третий пункт - информация по жертвоприношению.

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