Какие акимы ушли в отставку из-за коррупции подчиненных

На стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих.

Трое госслужащих подали в отставку за коррупцию своих подчиненных в регионах Казахстана, сообщил на брифинге директор департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Ганижан Асанулы, передает корреспондент zakon.kz.

Агентством продолжается мониторинг исполнения принятой в конце прошлого года законодательной нормы об отставке и дисответственности руководителей за коррупцию подчиненных. На сегодня за коррупционные правонарушения подчиненных заявления об отставке подали трое политических госслужащих, — сообщил Асанулы.

Аким Шуского района Жамбылской области подал в отставку после состоявшегося приговора в отношении акима сельского округа, не дожидаясь решения суда по рассмотрению протеста прокуратуры. Освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

В отставку ушел аким Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области, несмотря на то, что его подчиненный – руководитель районного отдела образования совершил коррупционное преступление до 10 декабря 2019 года. Его подчиненный был признан виновным по статьям 367 часть 2 и 190 часть 3 пункт 2, приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Он добавил, что аналогично подал в отставку аким города Сатпаев Карагандинской области за коррупцию руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Его отставка не принята, он привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

И руководитель аппарата города Рудного Костанайской области на днях написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с расследованием коррупционного правонарушения в отношении акима поселка Качар".

На стадии досудебного расследования и судебного разбирательства находятся уголовные дела в отношении ряда госслужащих. В случае привлечения их к уголовной ответственности в отставку должны будут подать 16 руководителей, занимающие политические госдолжности, — заключил Ганижан Асанулы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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