Три человека на место - итоги регистрации кандидатов в депутаты Сената

В числе зарегистрированных кандидатов 48 (82,8%) мужчин и 10 (17,2%) женщин.

24 июля состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана, на котором были рассмотрены четыре вопроса в рамках выборной кампании депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, передает zakon.kz.



Об итогах регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента доложили председатели территориальных избирательных комиссий.

Избирательными комиссиями областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент из 94 выдвинутых претендентов на 17 мандатов депутатов Сената Парламента зарегистрированы 58 кандидатов. В среднем на одно место претендует 3 человека. Среди регионов наибольшее количество кандидатов зарегистрировано в Нур-Султане и Акмолинской области – 5 человек.

В числе зарегистрированных кандидатов 48 (82,8%) мужчин и 10 (17,2%) женщин (для сравнения: в 2017 году 47 (90,7%) мужчин и 5 (9,3%) женщин, в 2014 году 51 (96,1%) мужчин и 2 (3,9%) женщин).

По специальностям: 19 – инженеры, 13 – экономисты, 8 – педагоги, 7 – работники аграрной сферы, 5 – врачи, 3 – юристы, 1 – политолог, 2 – другие. Среди кандидатов: 21 работники коммерческих структур; 16 работники государственных организаций, предприятий и учреждений; 12 государственных служащих, 5 представителей общественных организаций и 4 действующих сенатора.

С 18 часов 23 июля все зарегистрированные кандидаты в депутаты Сената имеют право приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00.00 часов 11 августа текущего года.

Кандидатам в депутаты Сената законодательством гарантируются равные условия для ведения агитационной работы.

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