14 многоквартирных жилых домов построено в Костанайской области с начала года

При этом введено в эксплуатацию 1 458 квартир.

Сфера развития ЖКХ и инженерной инфраструктуры, а также вопросы строительства новых жилых домов являются очень важной частью программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан. Ведь от развития жилого сектора и обеспечения содержания жилищного фонда зависит множество параметров качества жизни населения и экономического потенциала того или иного региона страны, да и всего государства в целом. Как решаются все эти вопросы в Костанайской области, что уже сделано, а что еще только предстоит сделать, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата области Даурен Аскаров.

- Какое количество домов составляет на данный момент жилищный фонд Костанайской области сколько новых домов и какое количество квартир сданы в эксплуатацию за последние 2-3 года?

- В Костанайской области насчитывается 3 447 многоквартирных жилых домов. С 1 января 2018 года по сегодняшний день в Костанайской области введено в эксплуатацию 89 многоквартирных жилых домов в которых насчитывается в общей сложности 7 128 квартир. Из них в 2018 году введено 38 многоквартирных жилых домов, то есть 2 548 квартир, в 2019 году введено 37 многоквартирных жилых домов – 3 122 квартир, а в текущем году введено 14 многоквартирных жилых домов – 1 458 квартир.

- Сколько старых домов уже отремонтированы, сколько находятся в удовлетворительном состоянии и сколько требуют ремонта?

- Ранее в рамках Программы развития регионов до 2020 года (ныне Государственная Программа жилищно-коммунального развития "Нұрлы Жер", в период с 2011 по 2015 годы за счет средств республиканского бюджета по Костанайской области было отремонтировано 95 многоквартирных жилых домов на общую сумму 1 598,4 млн тенге. С 2016 года по данной Программе средства из республиканского бюджета не выделялись.

Вместе с тем за счет возвратных средств, полученных от собственников квартир по ранее отремонтированным домам, был выполнен ремонт кровли и фассадов 36 многоквартирных жилых домов на сумму 436,8 млн тенге. Из 3 447 многоквартирных жилых домов на сегодняшний день требует ремонта 1612 МЖД или 46,8%.

- Что делается в Костанайской области для развития инженерной инфраструктуры, в частности, для благоустройства дворовых территорий, ремонта подъездных автодорог, модернизации освещения, арычной системы и т.д.?

- Для улучшения условий жизнедеятельности населения в текущем году в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости населения" реализуются проекты в городе Костанай по благоустройству 65 внутридворовых территорий на сумму 440,8 млн тенге. Дополнительно проводятся конкурсные процедуры по благоустройству 21 внутридворовой территории в Костанае на сумму 143,1 млн тенге. Всего в Костанае планируется благоустройство 86 дворовых территорий. Помимо этого, в городе реализуется проект по текущему ремонту 12 спортивных площадок на сумму 33,6 млн тенге.

В городе Тобыл Костанайского района реализуется проект по благоустройству шести внутридворовых площадок на сумму 185,3 млн тенге. Вместе с тем будут проведены работы по освещению улиц, общей протяженностью более 70 километров в городах Тобыл, Житикара и Костанай.

Также в Костанае запланированы работы по устройству ливневой канализации на сумму 36,4 млн тенге с охватом четырех улиц и общей протяженностью 2,6 километра.

- Разработана ли определенная Программа модернизации ЖКХ на ближайшие годы, и как проводится работа по модернизации жилищного фонда в части ремонта многоквартирных жилых домов?

- Постановлением правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года за № 1054 утверждена "Государственная программа жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020 - 2025 годы".

В рамках этой Программы основной механизм проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов обеспечивается за счет возвратных средств собственников квартир, нежилых помещений, ранее отремонтированных многоквартирных жилых домов, выделенных местными исполнительными органами из республиканского бюджета в 2011 – 2015 годах.

Местными исполнительными органами ведутся разъяснительные работы по проведению капитального ремонта в рамках Программы "Нұрлы жер", формируется перечень домов, подлежащих ремонту по заявкам собственников квартир и нежилых помещений, а также работы по разработке проектно-сметной документации.

- Существует ли определенная единая специализированная уполномоченная организация, которая занимается модернизаций жилищного фонда Костанайской области?

- С целью выполнения ремонтных работ по домам в рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства РК в Костанайской области было создано шесть специализированных уполномоченных организаций в форме товариществ с ограниченной ответственностью. В частности это ТОО "ЖКХ ремонт" в Костанае, ТОО "Спутник-2012" в городе Рудный, ТОО "Уста плюс" в городе Лисаковск, ТОО "Іскер Арқалық" в городе Аркалык, ТОО "ЖитикараСервисЦентр" в Житикаринском районе и ТОО "Таран-Қызмет" в районе Б.Майлина.

- Сколько денег на проведение ремонта домов выделено из республиканского и местного бюджетов, на какие именно цели они предназначены и сколько уже использовано по назначению?

- В рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер в текущем году выделены средства из республиканского бюджета на капитальный ремонт двух многоквартирных жилых домов в городе Житикара, общей стоимостью 85,6 млн тенге. Они выделены под 0,1% годовых на 7 лет. Работы начаты в июле текущего года.

Подготовил Владимир Демидов

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