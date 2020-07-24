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Закрытие Алаколя в ВКО отменили

Постановлением от 22 июля главный санврач Урджарского района поручил прекратить с 23 июля прием отдыхающих.

Фото : пресс-служба акима ВКО24 июля 2020, 17:41

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области М. Исмаилов вынес постановление о приостановлении запрета на посещение Алаколя, передает zakon.kz.

Постановляю:

Приостановить с 24 июля 2020 года действие постановления главного государственного санитарного врача Уржарского района от 22 июля 2020 года №7 "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Урджарского района", - сказано в постановлении.

Постановлением от 22 июля главный санврач Урджарского района поручил прекратить с 23 июля прием отдыхающих в места отдыха и проживания в туристко-рекреационной зоне озера Алаколь Урджарского района.


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