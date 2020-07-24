Сапарбаеву пожаловались на сельского акима

Жители хотят, чтобы аким освободила занимаемую должность.

Во время рабочей поездки в Мойынкумский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал в сельском округе Мынарал, где встретился с аксакалами и местными жителями, выслушал волнующие их проблемы, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи жительница села Гульзагира Ешмагамбетова раскритиковала работу сельского акима Зубаржат Камиевой, подчеркнув, что между словами и действиями чиновницы бездонная пропасть.

По ее словам, жители как один хотят, чтобы аким освободила занимаемую должность, поскольку она не только не решает существующие проблемы, но и не хочет слушать односельчан. Если верить словам еще одной жительницы населенного пункта Гульдарии Акбасовой, сельский аким сеет раздор среди граждан.

В последнее время наш аким вносит разлад в отношения между нами. Ее единственная цель – не лишиться кресла акима села. Сельский дом культуры давно не функционирует. Однако родственники акима продолжают получать оттуда заработную плату. Если этого мало, она держит в страхе добрую половину сельчан. Но терпение лопнуло и мы стучимся во все двери, - делится женщина.

Жительница станции Мынарал при сельском округе Мынарал Нагима Акжолова сетует, что за последние 35 лет в селе не было никаких изменений. По мнению женщины, аким не проявляет инициативы в решении актуальных вопросов.

Она так и не смогла добиться, чтобы уличный туалет находился внутри школы. Отец Зубаржат Камиевой возглавлял сельский округ на протяжении 20 лет. Сама женщина занимает пост уже семь лет, - злится женщина.

Недоволен незаконными действиями чиновницы и председатель общественного совета в селе Мынарал Ерлан Байжомартов.

Не раз жители села давали неодобрительную оценку отчетным встречам акима. Прошу провести проверку, поскольку Зубаржат Талгаткызы отказывается повиноваться закону. Как только в селе начинаются недовольства, аким уходит либо в отпуск, либо в декрет, - делится Ерлан Байжомартов.

Председатель совета аксакалов Базарбай Букенов, внимательно следящий за действиями местных чиновников, не стал скрывать, что сельский аким не обладает управленческими способностями и не справляется с обязанностями. Разозленные сельчане требуют отставки сельского акима. Это единственное требование простого народа.

Выслушав волнующие жителей проблемы, глава области пообещал, что в ближайшее время вопрос касательно сельского акима будет разрешен.

Кресло акима не передается по наследству. семь лет – достаточный срок для того, чтобы благоустроить село, создать соответстующие условия для граждан. С 2013 года аким заменила лишь четыре устарелых электрических столба. Сколько еще времени ей потребуется на замену 96 столбов? Зубаржат Талгаткызы, вы написали жалобу вплоть до Президента. Однако, все ваши действия противозаконны. Направим сюда специальную комиссию, которая проверит все озвученные жалобы. Если незаконные действия подтвердятся, чиновница будет привлечена к ответственности в рамках закона. Мы не позволим, чтобы жители маленького села враждовали друг с другом, - подчеркнул глава региона.

Подводя итоги встречи, аким области подчеркнул, что все поднятые сельчанами вопросы будут решаться в рамках государственных программ.

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