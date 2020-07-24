Режим ЧП продлен из-за коронавируса в Молдове

Большинство введенных ранее ограничений будут действовать до 31 августа.

Власти Республики Молдова приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения до конца лета. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Ион Кику, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Принято решение продлить режим ЧП в области здравоохранения до 31 августа, это единственная возможность держать ситуацию под контролем, - сказал Кику.

По словам премьера, остаются в силах большинство ограничений. По-прежнему запрещено работать ночным клубам и дискотекам, запрещено проводить свадьбы и крестины, однако в местах общепита разрешат организовывать поминки. До 1 сентября будут закрыты детские сады, однако власти разработали специальные инструкции по подготовке дошкольных учреждений к приему детей в условиях пандемии. До конца лета будут закрыты детские лагеря, театры и кинозалы. Помимо этого, власти не готовы отменять обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает в республику.

Ранее власти Молдовы сообщили о 22 105 зарегистрированных случаях коронавируса, 719 из которых стали летальными. В стране до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

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