Урджарский район посетил руководитель антикоррупционной службы Восточного Казахстана

Главным событием встречи явилась презентация акимом района современного cервисного акимата, который заработал в новом модернизированном формате с созданием комфортных условий для граждан, таких как: удобный зал для ожидания, площадка для консультации, уголок самообслуживания, информационные стенды, сеть WI-FI, детский уголок и удобства для лиц с ог

24 июля вслед за Аягозом руководитель Антикоррупционной службы по ВКО Ерлан Жалмағамбет посетил Урджарский район. Визит осуществлялся с участием руководителя проектного офиса "Шығыс-Адалдық Алаңы" Маржан Бахыт, представителей СМИ и общественности, передает zakon.kz.

Главным событием встречи явилась презентация акимом района современного cервисного акимата, который заработал в новом модернизированном формате с созданием комфортных условий для граждан, таких как: удобный зал для ожидания, площадка для консультации, уголок самообслуживания, информационные стенды, сеть WI-FI, детский уголок и удобства для лиц с ограниченными возможностями. Здесь каждый гражданин может получить необходимые услуги и консультации по вопросам сферы архитектуры и градостроительства, земельных отношений, социальной сферы и другим интересующим вопросам в одном месте.

"ASHYQ AKIMDIK" Урджарского района работает по принципам открытости, доступности, отчетности и самое главное ориентации на потребителя. Данный логотип является единым по всей территории Восточного Казахстана и становится узнаваемым брендом у его жителей.

В соответствии с поручением Главы государства по переходу государственных органов на формат взаимодействия с населением по принципу транспарентности, Антикоррупционной службой ВКО проводится соответствующая активная работа в этом направлении. Так, посредством открытия и работы "сервисных акиматов" местные исполнительные органы становятся доступнее и прозрачнее для людей, что позволяет повысить доверие народа к государственным органам.

Помимо этого, Е. Жалмағамбет принял участие в селекторном совещании, прошедшем под председательством акима Урджарского района Н. Токсеитова, на котором также присутствовали заместители акима, руководитель аппарата, руководители самостоятельных отделов, а также 27 акимов сельских округов района, подключенных в on-line режиме через платформу ZOOM.

В своем докладе руководитель областного департамента по противодействию коррупции подробно остановился на законодательных поправках по персональной ответственности первых руководителей за совершение коррупционных правонарушений подчиненными, предупредил участников о недопущении коррупционных правонарушений как со стороны руководителей, так и сотрудников госучреждений. Также особо подчеркнул об ответственности за целевое расходование бюджетных средств, необходимости экономии и строгом соблюдении процедуры государственных закупок.

В ходе совещания собравшиеся также были проинформированы о новшествах, планируемых Агентством по противодействию коррупции, таких как: усиление ответственности за коррупцию сотрудников правоохранительных и специальных госорганов, исключение применения кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления.

Это повысит действенность санкций за коррупционные правонарушения и позволит обеспечить соразмерность наказания общественной опасности за их совершение, - отметил Е. Жалмағамбет.

В завершение визита в Урджарский район ознакомился с работой фронт-офиса в рамках проекта "ADALDYQ ALANY", осуществляющим деятельность в часто посещаемыми жителями отделах социальных программ, центра занятости и РАГС.

Данный формат работы позволяет сократить дистанцию между государством и обществом и в конечном итоге повысить оперативность и удобство получения услуг.

По словам руководителя антикоррупционной службы области, открытие и распространение фронт-офисов в государственных органах - это большой шаг в трансформации и снижении коррупционных рисков деятельности госаппарата.

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