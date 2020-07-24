Мужчина и женщина напали на таксиста в Павлодарской области

У водителя силой отобрали 15 000 тенге.

Полицейские “по горячим следам” задержали подозреваемых в нападении на водителя такси в Павлодарской области, передает zakon.kz.

Согласно сообщению МВД РК, 22 июля около 01:10 часов в полицию обратился 48-летний водитель такси по факту хищения пассажирами 15 000 тенге с применением насилия.

По данному факту незамедлительно на место происшествия были направлены автопатрули. Полицейские сразу же стали проверять близлежащие улицы, дворы. Скрыться от полиции злоумышленникам не удалось. Благодаря оперативной работе стражей правопорядка, подозреваемые были задержаны в течение 20 минут в одном из переулков.

Задержанными оказались 32- летний житель г. Петропавловска и 28-летняя павлодарка.

Подозреваемые содержатся под стражей.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Разбой" 192 ч.1 УК РК.

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