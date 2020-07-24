Движение еще двух поездов "Тальго" приостановили в Казахстане

Оба рейса - из Алматы.

Движение двух пассажирских поездов "Тальго" в Казахстане приостановлено, передает zakon.kz.

Ввиду продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации и введенных карантинных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, наблюдается снижение уровня пассажиропотока и наполняемости в пассажирских поездах, что приводит к значительным убыткам.Для предотвращения ухудшения неблагоприятного финансового состояния общества принято решение о временном приостановлении курсирования двух коммерческих пассажирских поездов "Тальго", на которые наблюдается наименьший спрос, - значится в пресс-релизе АО "Пассажирские перевозки".

Таким образом приостановлены рейсы:

№ 69/70 сообщением "Алматы-2 – Оскемен-1", с отправлением из Алматы-2 начиная с 1 августа, и прибытием/отправлением из Оскемен-1 начиная со 2 августа;

№ 51/52 сообщением "Алматы-2 – Уральск", с отправлением из Алматы-2 начиная с 2 августа, и прибытием/отправлением из Уральска начиная с 4 августа.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета.

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