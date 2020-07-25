Алматинка пытается добиться наказания обидчику за обезображенное лицо
Она перенесла три пластические операции.
Пенсионерка из Алматы почти год пытается добиться наказания для обидчика, напавшего на нее, передает zakon.kz.
Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", пострадавшая получила многочисленные травмы головы и перенесла несколько пластических операций.
Последствия удара по-прежнему дают о себе знать: появились проблемы с дыханием. Тем временем нападавший до сих пор на свободе, а дело в суд так и не передали.
О том дне Лариса Карлова вспоминает с трудом. В ноябре прошлого года на нее напали во дворе дома. Пьяный знакомый бросил в пенсионерку огромным камнем. Травмы были такие, что лицо пришлось собирать буквально по кусочкам.
Он бросил в меня булыжник в лицо и убежал. Я потеряла сознание, люди, рядом стоящие вызвали "скорую". Я очнулась в больнице. Последствия такие, что у меня 3 перелома, перелом носа, челюсти, сотрясение мозга, - рассказала Карлова.
А еще контузия глаза и многочисленные ушибы. Чтобы вернуть лицу прежний вид, пенсионерке пришлось перенести 3 пластические операции. На них ушло больше 3 млн тенге. Однако реабилитация продлится еще немало времени, говорит женщина. После случившегося возникли проблемы со здоровьем.
Честно сказать, это было ужасно, потому что лицо было очень сильно обезображено из-за больших ушибов, переломов. И когда я подошла к врачам, они сказали, что в легком здесь не лежат, то есть состояние тяжелое. Это было отделение нейрохирургии. Там была каша просто, все кости были всмятку, кое-как он за 3 часа восстановил, - сообщила дочь пострадавшей Диана Бэрри.
Обидчик до сих пор на свободе. Женщины говорят, с того дня он ни разу не попросил прощения. Свой поступок объяснял просто: не хотел никого покалечить. Родные уже около 1 года продолжают обивать пороги разных инстанций и надеются на справедливое расследование. Ведь судмедэкспертиза уже не раз меняла свое заключение.
Гематома, контузия глаза, черепно-мозговая травма, то есть это целый лист, и они говорят, что легкая степень. Нам бы хотелось, чтобы элементарная справедливость и правосудие было восстановлено. Если положено ему по закону за такие действия сидеть в тюрьме, он должен сидеть в тюрьме. Был бы другой разговор, если бы он пришел, извинялся, пытался оплатить лечение, - сказала Бэрри.
В полиции отметили, что дело заведено по ст. "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Если вину докажут, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.
Данный факт в настоящее время расследуется Управлением полиции Бостандыкского района по территориальности. В настоящее время назначена комиссионная экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение, - рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
Как скоро дело передадут в суд, неизвестно. А пока алматинка готовится к очередному курсу лечения.
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