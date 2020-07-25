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Незаконной торговлей лекарств по завышенным ценам занималась жительница Семея

Материалы по вышеуказанному факту переданы в ДККБТУ по ВКО.

Фото : zakon.kz.25 июля 2020, 09:21

Жительница города Семей занималась незаконной торговлей лекарств по завышенным ценам, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт незаконной торговли дефицитных лекарственных средств.

Незаконная реализация медикаментов осуществлялась жительницей города Семей, которая пыталась продать лекарственные препараты "Метрид", "Парацетамол" "Аспирин", "Эргоферон", "Новокаин", "Лидокаин" по завышенным ценам, - говорится в сообщении пресс-службы КФМ МФ РК.

Материалы по вышеуказанному факту переданы в ДККБТУ по ВКО для привлечения виновного лица к административной ответственности.

Уважаемые граждане! Если Вам стало известно о фактах продажи лекарственных препаратов по завышенным ценам просим сообщать по телефону доверия Комитета – 8 (7172) 70-84-78, Департамента – 8 (7232) 24-06-05.


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