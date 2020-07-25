1772 человек выздоровели от КВИ в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 51 260 человек от COVID-19.

В Казахстане 1772 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 242,

в городе Алматы - 157,

в городе Шымкент - 8,

в Акмолинской области - 26,

в Актюбинской области - 121,

в Атырауской области - 386,

в Восточно-Казахстанской области - 364,

в Жамбылской области - 11,

в Западно-Казахстанской области - 190,

в Карагандинской области - 62,

в Костанайской области - 23,

в Кызылординской области - 45,

в Мангистауской области - 24,

в Павлодарской области -19,

в Северо-Казахстанской области - 68,

в Туркестанской области - 26.

Всего в стране выздоровели – 51 260 человек от COVID-19.

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