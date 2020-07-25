1772 человек выздоровели от КВИ в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 51 260 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.25 июля 2020, 09:31
В Казахстане 1772 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 242,
в городе Алматы - 157,
в городе Шымкент - 8,
в Акмолинской области - 26,
в Актюбинской области - 121,
в Атырауской области - 386,
в Восточно-Казахстанской области - 364,
в Жамбылской области - 11,
в Западно-Казахстанской области - 190,
в Карагандинской области - 62,
в Костанайской области - 23,
в Кызылординской области - 45,
в Мангистауской области - 24,
в Павлодарской области -19,
в Северо-Казахстанской области - 68,
в Туркестанской области - 26.
Всего в стране выздоровели – 51 260 человек от COVID-19.
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