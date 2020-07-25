Назначен новый председатель правления АО "Казпочта"

Сакен Сарсенов ранее занимавший пост председателя правления АО "Казпочта" освобожден в связи переходом на другую работу.

Экс-директор по логистике и международному сотрудничеству Фонда "Самрук-Қазына" Алпысбаев Канат назначен председателем правления АО "Казпочта", сообщает zakon.kz.

Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Алпысбаев Канат Калиевич назначен председателем правления АО "Казпочта", - говорится в сообщении департамента по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Ранее Канат Алпысбаев занимал должность управляющего директора по логистике и международному сотрудничеству Фонда "Самрук-Қазына", с 2008 по 2018 год работал в АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" на различных должностях. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Сакен Сарсенов ранее занимавший пост председателя правления АО "Казпочта" освобожден в связи переходом на другую работу.

Справка:

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" — Фонд, единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году Указом Президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений. Фонд "Самрук-Қазына" выполняет свою миссию путем реализации стратегических целей и четырех стратегических инициатив, таких как повышение рентабельности компаний, оптимизация структуры портфеля, диверсификация доходов, корпоративное управление и устойчивое развитие. Активы Фонда по состоянию на первое полугодие 2019 года составляют порядка 68 млрд. долларов США. В группу компаний АО "Самрук-Қазына" входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики.

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