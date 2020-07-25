Лекарства и маски на сумму более 19 млн тенге изъяли полицейские Нур-Султана

50 лиц были привлечены к ответственности за реализацию лекарств по завышенным ценам в столице.

Полицейские Нур-Султана проводят рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации медицинских препаратов с нарушениями законодательства РК, сообщает zakon.kz.

Всего с начала проведения рейдов выявлено 84 фактов реализации медицинских препаратов с нарушением законодательства РК, задержано 96 лиц. Изъяты 5 026 упаковок лекарств, 179 градусников, свыше 250 тысяч медицинских масок, около 20 тысяч перчаток, 679 литров антисептических средств, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

Общая сумма изъятых препаратов составила около 19 млн. тенге.

Так, 22 июля в 22.30 часов сотрудниками полиции установлена незаконная реализация лекарственных препаратов. Задержан 21-летний житель города,

у которого изъято 50 упаковок "Трамадола", который запрещен к безрецептурному отпуску.

В ходе совместного рейда мониторинговой группой в составе представителей прокуратуры города и полицейскими проводятся рейдовые мероприятия по столичным аптекам по выявлению фактов реализации медицинских препаратов с нарушениями законодательства РК.

К ответственности за реализацию лекарств по завышенным ценам было привлечено 50 лиц, оказывающих услуги в сфере фармакологии (работники аптек), проверено около 400 аптек. За два дня рейдовых мероприятий выявлено 11 аптек, завышающих цены на медицинские препараты. В основном цены были завышены на противовирусные препараты и антибиотики.

По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка и в соответствии с законодательством РК виновные лица будут привлечены к ответственности.

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