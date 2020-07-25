Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Лекарства и маски на сумму более 19 млн тенге изъяли полицейские Нур-Султана

50 лиц были привлечены к ответственности за реализацию лекарств по завышенным ценам в столице.

Фото : inform25 июля 2020, 14:02

Полицейские Нур-Султана проводят рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации медицинских препаратов с нарушениями законодательства РК, сообщает zakon.kz.

Всего с начала проведения рейдов выявлено 84 фактов реализации медицинских препаратов с нарушением законодательства РК, задержано 96 лиц. Изъяты 5 026 упаковок лекарств, 179 градусников, свыше 250 тысяч медицинских масок, около 20 тысяч перчаток, 679 литров антисептических средств, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

Общая сумма изъятых препаратов составила около 19 млн. тенге.

Так, 22 июля в 22.30 часов сотрудниками полиции установлена незаконная реализация лекарственных препаратов. Задержан 21-летний житель города,
у которого изъято 50 упаковок "Трамадола", который запрещен к безрецептурному отпуску.

В ходе совместного рейда мониторинговой группой в составе представителей прокуратуры города и полицейскими проводятся рейдовые мероприятия по столичным аптекам по выявлению фактов реализации медицинских препаратов с нарушениями законодательства РК.

К ответственности за реализацию лекарств по завышенным ценам было привлечено 50 лиц, оказывающих услуги в сфере фармакологии (работники аптек), проверено около 400 аптек. За два дня рейдовых мероприятий выявлено 11 аптек, завышающих цены на медицинские препараты. В основном цены были завышены на противовирусные препараты и антибиотики.

По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка и в соответствии с законодательством РК виновные лица будут привлечены к ответственности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты