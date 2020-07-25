Также снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%.

В Казахстане доля выздоровевших пациентов от количества заболевших составила 63,8% передает zakon.kz.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

- снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%;

- сократилось число вызовов скорой помощи на 35%, в том числе по КВИ 37%

- занятость реанимационных коек снизилась с 73% до 57%

- загруженность провизорных и инфекционных стационаров уменьшилась до 54%

- увеличилось количество выздоровевших казахстанцев на 63%

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