В Казахстане доля выздоровевших пациентов от количества заболевших составила 63,8%
Также снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%.
Фото : zakon.kz.25 июля 2020, 15:05
В Казахстане доля выздоровевших пациентов от количества заболевших составила 63,8% передает zakon.kz.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.
- снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%;
- сократилось число вызовов скорой помощи на 35%, в том числе по КВИ 37%
- занятость реанимационных коек снизилась с 73% до 57%
- загруженность провизорных и инфекционных стационаров уменьшилась до 54%
- увеличилось количество выздоровевших казахстанцев на 63%
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