Падение экономики Казахстана замедлилось, но что будет дальше?

По мнению эксперта, после июньского спада экономики на 2,2% (к июню прошлого года) по итогам июля падение вновь ускорится и сложится в пределах (-)5%.

Как менялась динамика экономической активности в Казахстане в течение первого полугодия, почему сейчас можно говорить об определенном восстановлении экономики страны, и чего ожидать в этом плане в ближайшее время, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, по первичным оценкам Комстата за январь-июнь текущего года ВВП Казахстана в реальном выражении сократился на 1,8%, что стало максимальным падением экономики страны с первого квартала 2009 года (-4,8%). При этом, за январь-март текущего года экономика Казахстана демонстрировала рост в 2,7%. Другими словами, во втором квартале 2020 года на фоне жесткого коронавирусного карантина и действия режима ЧП экономическая активность в стране упала более чем на значительные 4%.

Вместе с тем, если рассматривать более частотную, а именно месячную динамику выпуска в Казахстане, то можно заметить, что в конце второго квартала по мере смягчения карантинных мер падение экономики существенно замедлилось. Так, по оценкам эксперта Института экономических исследований Чингиза Шунеева, основанным на официальных прямых и косвенных показателях, дно падения экономики Казахстана на уровне колоссальных 8,3% (месяц к соответствующему месяцу прошлого года) пришлось на апрель. Затем в мае темп падения экономической активности символически замедлился до (-)7,2%, и наконец по итогам июня в месячном выражении снижение экономики Казахстана составило (-)2,2%, что в текущих масштабах можно оценивать, как определенное восстановление, – написал Олжас Тулеуов.

Эксперт отметил, что представленная оценка месячной динамики реального ВВП, которая указывает на сдержанное восстановление экономики Казахстана по итогам июня, соответствует результатам ежемесячного опроса Нацбанка среди предприятий реального сектора. Так, согласно данному исследованию в июне, по усредненному мнению, более 400 компаний из отраслей промышленности, строительства и сферы услуг индекс бизнес климата приблизился к нулевой отметке и вырос до (-)2,7 после апрельского падения до (-)34.

Добавим, что повторно введенный в июле коронавирусный карантин очевидно нарушит складывающийся V-образный тренд восстановления экономики Казахстана. Так, по нашим оценкам после июньского спада экономики на 2,2% (к июню прошлого года) по итогам июля падение вновь ускорится и сложится в пределах (-)5%. На этом фоне падение реального ВВП за период с начала года усилится с (-)1,8% до (-)2,1%, – подытожил Олжас Тулеуов.

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