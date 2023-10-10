Рост экономики Казахстана замедлился из-за плохого урожая
Министр сообщил, что за девять месяцев текущего года экономика страны выросла на 4,7%.
"Рост в реальном секторе составил 3,7%, а в сфере услуг – 5,1%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании, торговле, образовании, сельском хозяйстве, а также в промышленности, в том числе горнодобывающей".Алибек Куантыров
В региональном разрезе наилучшие показатели в Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Абайской областях.
С января по сентябрь текущего года в Казахстане ввели в эксплуатацию 11,7 млн квадратных метров жилья. Это на 11,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Самые высокие показатели – в Астане, Улытауской, Абайской и Кызылординской областях.
Однако в сельском хозяйстве ситуация сложнее – объем валового выпуска снизился на 9,9%. Это связано с плохим урожаем зерновых из-за неблагоприятных погодных условий.
Для обеспечения дальнейшего роста экономики центральным и местным исполнительным органам Алибек Куантыров предложил:
- оказать оперативное содействие в решении потенциальных проблем в сборе, логистике и хранении урожая;
- активно продвигать экспорт отечественной продукции, в том числе за счет доступа казахстанских предприятий к транспортно-логистической инфраструктуре;
- завершить в установленные сроки инвестиционные проекты, намеченные на текущий год, и актуализировать их на предстоящие периоды;
- не допускать сезонного роста цен на СЗПТ и контролировать эффективность реализации Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции;
- контролировать эффективную реализацию государственных мер поддержки занятости, увеличивать долю постоянной занятости.
Темпы роста экономики в Казахстане снизились. В сентябре в МНЭ докладывали, что они составляли 4,9%.