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В Кыргызстане 30 июля объявят Днем траура по погибшим от коронавируса

Об этом заявил президент страны.

Фото : Irina Anastasiu: Pexels25 июля 2020, 16:35

В Кыргызстане 30 июля будет Днем национального траура по погибшим от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

31 июля мы будем праздновать Курман айт. А 30 июля будет объявлен Днем национального траура по всей стране, - сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции "Биринчи радио".

Он отметил, что будет издан соответствующий указ. Также Жээнбеков выразил соболезнования семьям погибших соотечественников.

В Кыргызстане зарегистрировано 32 124 случаев заражения КВИ и внебольничной пневмонии. Летальных исходов - 1 249 человек.


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