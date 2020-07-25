В Кыргызстане 30 июля объявят Днем траура по погибшим от коронавируса
Об этом заявил президент страны.
Фото : Irina Anastasiu: Pexels25 июля 2020, 16:35
В Кыргызстане 30 июля будет Днем национального траура по погибшим от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
31 июля мы будем праздновать Курман айт. А 30 июля будет объявлен Днем национального траура по всей стране, - сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции "Биринчи радио".
Он отметил, что будет издан соответствующий указ. Также Жээнбеков выразил соболезнования семьям погибших соотечественников.
В Кыргызстане зарегистрировано 32 124 случаев заражения КВИ и внебольничной пневмонии. Летальных исходов - 1 249 человек.
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