В Нур-Султане скончался главврач городской больницы №2

Ранее он трудился на должности заместителя руководителя Управления здравоохранения города.

В Нур-Султане скончался главный врач городской многопрофильной больницы №2 Иван Ли, передает zakon.kz.

Согласно сообщениям в Facebook близких погибшего, причиной смерти Ли стал коронавирус. Специалист проболел почти месяц.

Ли родился в 1960 году в Караганде, окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "хирургия".

До 1996 года заведовал урологическим отделением ЦГКБ г. Алматы, затем работал заместителем главного врача городского онкологического диспансера, заместителем главврача по лечебной работе ГКБ №1, главным врачом лечебно-диагностического центра современных медицинских технологий.

В 2015 году работал на должности заместителя руководителя Управления здравоохранения Нур-Султана.

Позже стал директором городской многопрофильной больницы №2 в Нур-Султане.

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