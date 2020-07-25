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Кража невесты. В Алматинской области трое парней похитили девушку

Полицейские задержали похитителей.

Фото : Pixabay25 июля 2020, 22:06

В общественный фонд "Не молчи KZ" обратились с информацией о похищении девушки, передает zakon.kz.

Согласно аудиозаписи, опубликованной фондом, трое парней на Audi похитили девушку на Кульджинской трассе выше поворота на поселок Тонкерис по направлению в сторону поселка Абат.

Девушку скрутили и посадили в машину. Похищенная сопротивлялась. Свидетель преследовал их и потерял на повороте на Тонкерис, где они уехали по полосе встречного движения. Он остановил полицейскую машину. Полицейский включил сирену и приступил к поиску.

В пресс-службе ДП Алматинской области предварительно сообщили, что местонахождение машины было установлено. Подозреваемые задержаны. Оказалось, что очевидец стал свидетелем кражи девушки с целью женитьбы. Подробности выясняются.


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