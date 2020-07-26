Академик Кенжегали Сагадиев скончался от коронавируса
Его не стало на 82-ом году жизни.
Фото : zakon.kz.26 июля 2020, 08:08
Скончался известный казахстанский экономист, академик и общественный деятель Кенжегали Сагадиев, сообщает zakon.kz.
Его не стало 25 июля в результате остановки сердца.
С глубочайшей скорбью сообщаем Вам, что 25 июля в результате остановки сердца, на 82м году жизни скончался, академик Кенжегалий Абенович Сагадиев. Массовая болезнь, к сожалению, добралась и до нашей семьи. Всем кто его знал, хорошо известно о его глубоком уме, широкой душе и заботе о близких, - отметили члены семьи Сагадиевых.
Похороны состоятся только при участии семьи.
Родственники также подчеркнули, что все мероприятия, по поводу прощальной церемонии, состоятся ровно через 1 год, 25 июля 2021 года. Это было последним завещанием Кенжегалий Абеновича.
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