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Академик Кенжегали Сагадиев скончался от коронавируса

Его не стало на 82-ом году жизни.

Фото : zakon.kz.26 июля 2020, 08:08

Скончался известный казахстанский экономист, академик и общественный деятель Кенжегали Сагадиев, сообщает zakon.kz.

Его не стало 25 июля в результате остановки сердца.

С глубочайшей скорбью сообщаем Вам, что 25 июля в результате остановки сердца, на 82м году жизни скончался, академик Кенжегалий Абенович Сагадиев. Массовая болезнь, к сожалению, добралась и до нашей семьи. Всем кто его знал, хорошо известно о его глубоком уме, широкой душе и заботе о близких, - отметили члены семьи Сагадиевых.

Похороны состоятся только при участии семьи.

Родственники также подчеркнули, что все мероприятия, по поводу прощальной церемонии, состоятся ровно через 1 год, 25 июля 2021 года. Это было последним завещанием Кенжегалий Абеновича.


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