Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Скончалась известный журналист и редактор Мая Агибаева

Скончалась , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:01 Фото: Zakon.kz
С прискорбием сообщаем, что на 82-ом году жизни скончалась наша коллега Мая Аскаровна Агибаева, многие годы работавшая главным редактором журнала "ЮРИСТ".

Мая Аскаровна имела колоссальный опыт работы в разных СМИ, ее имя было авторитетным и уважаемым. Для журналистов она была не просто руководителем, а родным человеком, главой редакционной семьи.

Она отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела. Ее знания, опыт, умение анализировать и вникать в суть проблем позволяли создавать исключительно качественный, востребованный продукт. Многочисленная юридическая аудитория журнала всегда с нетерпением ожидала выхода очередного номера, где неизменно находила актуальные и злободневные материалы.

Нам посчастливилось работать с Маей Аскаровной, поэтому мы глубоко скорбим вместе с ее родными и друзьями от невосполнимости утраты.

Читайте также

Преступную схему мошенников раскрыли полицейские Казахстана
Преступную схему мошенников раскрыли полицейские Казахстана
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздники
Дебаты кандидатов в акимы сельских округов, ЗКО, концепция слышащего государства
Дебаты в ЗКО как лакмусовая бумага: концепция "Слышащего государства" в действии
Айсулу Омарова
2024 год Некрологи
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: