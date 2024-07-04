Скончалась известный журналист и редактор Мая Агибаева

С прискорбием сообщаем, что на 82-ом году жизни скончалась наша коллега Мая Аскаровна Агибаева, многие годы работавшая главным редактором журнала "ЮРИСТ".

Мая Аскаровна имела колоссальный опыт работы в разных СМИ, ее имя было авторитетным и уважаемым. Для журналистов она была не просто руководителем, а родным человеком, главой редакционной семьи.

Она отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела. Ее знания, опыт, умение анализировать и вникать в суть проблем позволяли создавать исключительно качественный, востребованный продукт. Многочисленная юридическая аудитория журнала всегда с нетерпением ожидала выхода очередного номера, где неизменно находила актуальные и злободневные материалы.

Нам посчастливилось работать с Маей Аскаровной, поэтому мы глубоко скорбим вместе с ее родными и друзьями от невосполнимости утраты.