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Глава государства выразил соболезнования семье академика Кенжегали Сагадиева

Президента направил телеграмму соболезнования семье и близким в связи с кончиной выдающегося ученого.

Фото : zakon.kz.26 июля 2020, 16:01

Глава государства выразил соболезнования семье академика Кенжегали Сагадиева, сообщает zakon.kz.

Президента Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования семье и близким в связи с кончиной выдающегося ученого, общественного деятеля, бывшего президента Академии наук Республики Казахстан, доктора экономических наук, профессора Кенжегали Сагадиева.

Кенжегали Абенович внес большой вклад в развитие нашего государства. Он возглавлял Академию наук и Казахский государственный аграрный университет. Будучи депутатом Мажилиса Парламента III и IV созывов, принимал участие в совершенствовании отечественного законодательства, долгие годы воспитывал учеников. Он оставил неизгладимый след в отечественной науке, достойных последователей и богатое научное наследие, — говорится в телеграмме.


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