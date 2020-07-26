В пяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют грозу, град и ветер.
Фото : Pixabay26 июля 2020, 16:19
РГП "Казгидромет" объявил в штормовое предупреждение в Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, передает zakon.kz.
В этих регионах, 27 июля, ожидаются град, ветер и гроза.
В Акмолинской области вероятность шторма составляет 85-90%, в Мангистауской, Костанайской и Северо-Казахстанской – 90-95%, в Павлодарской – 90%.
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