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В пяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют грозу, град и ветер.

Фото : Pixabay26 июля 2020, 16:19

РГП "Казгидромет" объявил в штормовое предупреждение в Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, передает zakon.kz.

В этих регионах, 27 июля, ожидаются град, ветер и гроза.

В Акмолинской области вероятность шторма составляет 85-90%, в Мангистауской, Костанайской и Северо-Казахстанской – 90-95%, в Павлодарской – 90%.


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