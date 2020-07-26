С августа начнут возобновлять оказание плановой медицинской помощи населению

При занятости больными коек стационаров менее 50% планируется снова открыть профильные и плановые койки, тоже на 50%.

С августа поэтапно возобновится оказание плановой медицинской помощи, начиная с республиканских клиник, передает zakon.kz.

Во время пандемии большинство медорганизации были задействованы в борьбе с COVID-19. Оказание плановой и высокотехнологичной медицинской помощи населению было временно приостановлено.

По сообщению Минздрава РК, при занятости больными коек стационаров менее 50% планируется снова открыть профильные и плановые койки, тоже на 50%. Естественно, после соответствующей дезинфицирующей обработки.

Министерством разработан проект плана по поэтапному во¬зо¬бновлению оказания плановой медпомощи населению, в том числе высокотехнологичной. Это будет происходить в зависимости от узкопрофильности оказания услуг населению и от степени задействованности медицинских организаций в борьбе с COVID-19, - заявил глава Минздрава Алексей Цой

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!