На самолете, прилетевшем в Нур-Султан, обнаружили повреждения

Полеты на этом авиасудне приостановлены.

На самолете QazaqAir, который выполнил рейс Усть-Каменогорск-Нур-Султан, обнаружили точечные повреждения, передает zakon.kz.

После полетного осмотра обнаружено 7 точечных повреждений по центру фюзеляжа ближе к хвосту. На месте стоянки воздушного судна работает инспекция по безопасности аэропорта, - сообщили в пресс-службе МИИР РК

Отмечается, что самолет вылетел из Усть-Каменогорска в 15.50, прибыл в столичный аэропорт в 17.21.

Характер и причина повреждений не указываются. Полеты на этом авиасудне приостановлены.

В управлении по расследованию авиационных происшествий и инцидентов сообщили, что подробную информацию предоставят позже, после установления деталей.

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