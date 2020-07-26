На самолете, прилетевшем в Нур-Султан, обнаружили повреждения
Полеты на этом авиасудне приостановлены.
Фото : ch-aviation.com26 июля 2020, 18:06
На самолете QazaqAir, который выполнил рейс Усть-Каменогорск-Нур-Султан, обнаружили точечные повреждения, передает zakon.kz.
После полетного осмотра обнаружено 7 точечных повреждений по центру фюзеляжа ближе к хвосту. На месте стоянки воздушного судна работает инспекция по безопасности аэропорта, - сообщили в пресс-службе МИИР РК
Отмечается, что самолет вылетел из Усть-Каменогорска в 15.50, прибыл в столичный аэропорт в 17.21.
Характер и причина повреждений не указываются. Полеты на этом авиасудне приостановлены.
В управлении по расследованию авиационных происшествий и инцидентов сообщили, что подробную информацию предоставят позже, после установления деталей.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033568-c06f3c3f4bab6bae7492f5463191a95e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...