В Берлине автомобиль протаранил группу пешеходов

Полиция утверждает, что ничто не указывает на попытку теракта, однако автомобиль осмотрели с собаками, обученными обнаруживать взрывчатку.

Утром в воскресенье, 26 июля, в Берлине легковой автомобиль по неизвестным причинам выехал на тротуар и протаранил группу людей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Водитель пытался повернуть - вероятно, на высокой скорости, он не справился с управлением и вылетел на тротуар, - рассказали в полиции.

24-летнего водителя задержали, его подозревают в покушении на убийство. У автомобиля, на котором он передвигался, эстонская регистрация.

По данным берлинских спасателей, в результате инцидента пострадали семь человек, состояние троих из них – тяжелое.

На месте происшествия работали 60 спасателей и два вертолета.

Полиция утверждает, что ничто не указывает на попытку теракта, однако автомобиль осмотрели с собаками, обученными обнаруживать взрывчатку.

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