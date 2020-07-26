Антикоррупционная служба провела мониторинг распределения гуманитарной помощи

На всех упаковках проставлена печать "бесплатно – тегiн".

Сотрудниками Антикоррупционной службой г. Алматы совместно с депутатом Мажилиса Парламента РК Нуржаном Алтаевым, представителями проектного офиса "Адалдық алаңы" проводится мониторинг распределения гуманитарной помощи, передает zakon.kz.

Общественники проверили склады с гуманитарным грузом прибывший из Турции, Чехии и Узбекистана. Из ряда стран выделены медицинские маски, перчатки, защитные комбинезоны и медицинские препараты.

На всех упаковках проставлена печать: "бесплатно – тегiн" на каждом лекарственном препарате гуманитарного груза в дальнейшем для их использования по назначению и во избежание фальсификации лекарственных средств.

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