Алматинец, ехавший в автобусе без маски, извинился после вмешательства акимата

За нарушение масочного режима в общественном транспорте.

На минувшей неделе в соцсетях появился ролик о том, как девушка тщетно пыталась убедить парня надеть маску в автобусе. Акимат Алматы отреагировал на это видео, передает zakon.kz.

Видео сняла журналист Динара Турсунова. При этом она отметила, что несколько других пассажиров весьма негативно отреагировали на ее просьбу.

После публикации в сети видео, где журналист просит надеть маску сидящего рядом мужчину, Управлением городской мобильности было проведено расследование. В ходе изучения инцидента выяснилось, что водитель маршрута №81 слышал, что происходит в салоне, но не остановился.

По новым правилам пассажирских перевозок во время карантина водитель автобуса не должен допускать пассажиров без масок в салон автобуса. В случае выявления такого нарушения после движения транспорта, он обязан незамедлительно высадить пассажира. В этой связи за допуск пассажира без маски в салон автобуса и несвоевременную реакцию на происходящее, в отношении водителя приняты меры в виде строгого выговора и лишении премиальной за июль месяц, - сообщили в Управлении.

Первый заместитель акима Ерлан Кожагапанов отметил, что акиматом города совместно с Транспортным холдингом и Департаментом полиции проводятся рейды на ежедневной основе.

Конечно, физически невозможно проверить все автобусы города за один день, но нарушители выявляются и в отношении них принимаются меры административного характера. Каждый такой случай, каждое нарушение в общественном транспорте тщательно изучается нами и принимаются соответствующие меры. После данного случая проведена разъяснительная беседа со всеми водителями автопарков. Мы призываем всех горожан носить маски и соблюдать санитарные нормы, чтобы, в первую очередь, защитить себя и своих близких, - отметил он.

Согласно постановлению главного санитарного врача пассажиры обязаны носить маску в общественном транспорте. За несоблюдение масочного режима в салоне автобуса водитель и контролеры транспортного холдинга имеют право высадить нарушителя.

Инцидент также изучен сотрудниками правоохранительных органов, которые ежедневно проводят рейды и профилактические мероприятия по соблюдению санитарных норм во время карантина. "Департамент полиции города Алматы проанализировал видеоматериал и провел проверочные мероприятия, в результате чего сотрудниками криминальной полиции был установлен гражданин А., 1992 года рождения. Материалы будут переданы, согласно юрисдикции, в ДККБТУ по городу Алматы, для принятия мер в рамках ст.425 КРКобАП, - сообщили в ведомстве.

Нарушитель извинился и призвал всех носить маски.

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