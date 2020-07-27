Что ищут и покупают казахстанцы в период карантина

Так, наибольший рост продемонстрировал поисковый запрос "детская обувь", который во второй декаде апреля вырос практически в три раза (+297%).

Как повлияли на предпочтения и нужды казахстанцев введение карантина и вынужденная самоизоляция? Проведенное исследование показало, что ТОП-10 поисковых запросов, по данным аналитиков, за март-май 2020 года включил в себя поиск одежды и обуви для детей и взрослых, а также товары для спорта и отдыха и саженцы для огорода, передает zakon.kz.

Как выяснилось, вынужденная изоляция нынешней весны подтолкнула казахстанцев к покупке одежды и обуви онлайн, пик запросов по данным поисковым словам пришелся на апрель и середину мая, в общей сложности, рост количества поисковых запросов по данным ключевым словам в указанный период составил 80%.

При этом наибольший рост продемонстрировал поисковый запрос "детская обувь", который во второй декаде апреля вырос практически в три раза (+297%).

Предположительно, такой всплеск связан с длительным отсутствием возможности осуществлять покупки в данный период времени в обычных торговых центрах. В апреле казахстанцы чаще всего искали саженцы и рассаду для огорода и садовых насаждений – показатель по данным ключевым словам вырос на 166%, - считают аналитики.

Кроме того, в ТОП-10 рейтинг вошли поисковые запросы кондиционеров – в преддверии летней жары, этот показатель в мае вырос более чем в 4,5 раза, детские автокресла и коляски – 2-х кратный рост в мае, телефоны в период апрель-май – показатель увеличился на 81% и автозапчасти – показатель поднялся на 30% в мае.Примечателен резко возросший спрос пользователей на товары для спорта и отдыха –гири, гантели и прочий спортивный инвентарь в апреле и мае, что косвенно говорит о том, что казахстанцы задумались над здоровым образом жизни и решили заниматься дома спортом, пока спортивные залы закрыты. Данный показатель вырос на 114%.Вполне вероятно, что жаркий сезон и возможность проводить досуг на свежем воздухе подстегнули казахстанцев к поиску велосипеда, как основного средства передвижения.

Это поисковое слово возглавило рейтинг из топ-50 запросов. Как отмечается, слово "велосипед" возглавляет рейтинг сервиса второй год подряд.

Вторую строчку в рейтинге заняло поисковое слово "квартира", примечательно и резко возросшее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество запросов по ключевому слову "дом", возможно, в связи с эпидемией коронавируса и необходимостью соблюдать самоизоляцию, многие казахстанцы задумались о возможности приобретения либо аренды недвижимости отдельных домохозяйств (частные дома).

В совокупности же с другими поисковыми словами, а именно, предметами интерьера "диван", "холодильник" или "стол", которые также разместились в первой 10 рейтинга, данные могут свидетельствовать о возросшем интересе казахстанцев к обустройству жилья в период вынужденной изоляции.





Любопытен и тот факт, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значительно сократился интерес аудитории к поиску на сервисе бассейна, данное ключевое слово потеряло 23 позиции в рейтинге, существенно, а именно 19 позиций потеряло поисковое слово "телевизор".

На 7 строчек вниз спустилось и поисковое слово "работа", покинув топ-10 в рейтинге и спустившись на 13 строку, это поисковое слово использовали более 2,5 млн раз в сравнении с 4,3 млн в 2019 году.

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