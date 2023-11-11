Какие казахстанские акции показали наибольший рост на этой неделе

Индекс KASE на минувшей торговой неделе вырос на скромные +0,13%. Акции каких компаний продемонстрировали наибольший рост в материале Zakon.kz.

В понедельник 6 ноября значение индекса снизилось на – 0,23% до 4 045,89 пункта. Со вторника по четверг включительно на Казахстанской фондовой бирже отмечался восходящий тренд.

В пятницу 10 ноября на отечественном рынке ценных бумаг произошла коррекция после проведенного накануне SPO компании KEGOK.

Отметим, что 9 ноября на KASE было размещено 15 294 118 акций крупнейшей казахстанской национальной компании и системного оператора единой электроэнергетической системы Казахстана по цене 1 482 тенге за бумагу.

Как следствие, после локального подъема 9 ноября с 1 550 до 1 575,55 тенге за акцию с начала вторичных торгов акции KEGOK потеряли – 4,8%, упав до 1 500 тенге за акцию.

Растет КазМунайГаз, который несмотря снижение цен на нефть, показывает технические намеки на рост. Акции Банка ЦентрКредит растут с середины сентября. Коррекция отмечалась лишь 5 и 31 октября.

Неплохие позиции для начала роста имеют Народный банк и Kaspi.kz, у которых затянулся боковой тренд. Такие намеки сейчас есть и у Казатомпрома – перестал корректироваться уран и сейчас торгуется по 73 доллара за фунт, что ослабляет давление на бумаги компании.

Потенциал роста есть и у Казахтелекома. Акции компании за неделю набрали +4,18%.

Что произошло на KASE за неделю

Котировки 5 из 9 акций эмитентов представительского списка KASE завершили неделю в плюсе от 0,17 до 4,18%. Акции 4 эмитентов ушли в минус. Но в целом индекс KASE неделю завершил в небольшом плюсе, набрав +5,39 пункта или +0,13% на уровне 4 060,56 пункта. Стоит отметить, что в принципе индекс с начала октября находится в боковике.

Фото: KASE

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, за минувшую неделю с 6 по 10 ноября включительно составил 1 988,1 млн тенге или 4 273,5 тысяч долларов против 1 798,1 млн тенге или 3 825,8 тысяч долларов неделей ранее.

Наименьшее значение индекса в прошедшую торговую неделю зафиксировано во вторник 7 ноября на уровне 4 026,98 пункта. Максимум – в четверг 9 ноября: 4 076,05 пункта.

Изменение котировок акций, входящих в представительский список

Банк ЦентрКредит (тикер – CCBN). Продолжают расти котировки акций финтеха CCBN. В резкий рост они пошли с 9 октября с небольшой коррекцией 5 и 31 октября. С начала ноября зафиксирована очередная волна роста. За минувшую неделю бумаги финтеха выросли с 865,20 до 890,98 тенге за акцию (+25,78 пункта или +2,98%). Доля в индексе выросла с 8,1% до 8,4%.

Народный банк (тикер – HSBK). Хотя котировки акций Народного банка с 18 октября находятся в боковике около отметки 150,00 пунктов, за неделю отмечен рост на +0,27 пункта или +0,17%. Бумаги подорожали с 149,64 до 149,90 пункта. Доля в индексе осталась на уровне 14,9%.

Kcell (тикер – KCEL). Бумаги телеком–оператора падают в цене третью неделю подряд. За минувшую торговую пятидневку котировки снизились с 1 952,00 до 1 950,99 пункта (–1,01 пункта или –0,05%). Доля осталась на уровне 15,0%.

KEGOC (тикер – KEGC). Акции электропередающей компании после роста в течение трех недель в преддверии SPO, в пятницу 10 ноября ожидаемо снизились в цене с во время вторичных торгов. Котировки снизились с 1 565,58 до 1 500,00 пунктов (–65,58 пункта или –4,19%). Доля в индексе упала с 5,0% до 4,8%

КазМунайГаз (тикер – KMGZ). Котировки акций Национальной нефтегазовой компании РК растут вслед за повышающимися ценами на нефтяные фьючерсы. За минувшую неделю котировки KMGZ выросли на +84,99 пункта или на +0,75%. Доля в индексе увеличилась на +0,3% до 15,1%.

Kaspi.kz (тикер – KSPI). Kaspi.kz растет вторую неделю подряд. За минувшую торговую пятидневку акции компании выросли на +124,00 пункта до 45 625,00 пунктов. Рост составил +0,27%. Доля в индексе осталась на уровне 15,1%.

Казатомпром (тикер – KZAP). Несмотря на то, что завершилась локальная корректировка урана, который сейчас торгуется по 73 доллара за фунт, акции отечественной урановой компании упала за неделю на –472,95 пункта или на –2,55% с 18 875,00 до 18 102,05 пункта. Доля в индексе резко упала с 15,1% до 14,7%.

Казахтелеком (тикер – KZTK). Акции национального оператора связи заметно выросли в цене на +4,18% или на +1 304,96 пункта с 31 190,01 до 32 494,97 пункта. Доля в индексе ожидаемо выросла с 7,9% до 8,2%.

КазТрансОйл (тикер – KZTO). Продолжают находится в боковике акции национального оператора по магистральному нефтепроводу РК. Несмотря на подорожание черного золота, бумаги КазТрансОйла упали в цене за неделю на –2,35 пункта с 865,50 до 863,15 пункта или на – 0,27%. Доля в индексе осталась на уровне 4,1%.