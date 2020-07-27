Как работнику и работодателю разрешить трудовой спор
Для участия в вебинаре пройдите процедуру регистрации.
29 июля в 11:00 часов (время г.Нур-Султан) смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему "Практические аспекты рассмотрения трудовых споров", сообщает zakon.kz.
Вы узнаете:
Ø Каков порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров
Ø Что такое согласительная комиссия и как она формируется
Ø Обязательно ли нужно исполнять решение Согласительной комиссии
Ø В каком порядке рассматривается трудовой спор в суде
Ø Актуальная казахстанская судебная практика по индивидуальным трудовым спорам
Ведущие вебинара: Аскар Конысбаев, Партнер GRATA International, Директор Департамента Судебной практики в г. Алматы и Зейнебике Мадыбаева, Советник GRATA International.
Кому полезно участвовать:
- Работникам;
- Работодателям;
- Представителям Профессиональных союзов;
- Членам Согласительной комиссии.
Для участия пройдите процедуру регистрации.
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