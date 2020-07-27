Как работнику и работодателю разрешить трудовой спор

Для участия в вебинаре пройдите процедуру регистрации.

29 июля в 11:00 часов (время г.Нур-Султан) смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему "Практические аспекты рассмотрения трудовых споров", сообщает zakon.kz.

Вы узнаете:

Ø Каков порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров

Ø Что такое согласительная комиссия и как она формируется

Ø Обязательно ли нужно исполнять решение Согласительной комиссии

Ø В каком порядке рассматривается трудовой спор в суде

Ø Актуальная казахстанская судебная практика по индивидуальным трудовым спорам

Ведущие вебинара: Аскар Конысбаев, Партнер GRATA International, Директор Департамента Судебной практики в г. Алматы и Зейнебике Мадыбаева, Советник GRATA International.

Кому полезно участвовать:

- Работникам;

- Работодателям;

- Представителям Профессиональных союзов;

- Членам Согласительной комиссии.

Для участия пройдите процедуру регистрации.

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