Волонтер помогла спасти жизнь заболевшей COVID-19 девушке с инвалидностью

Благодаря сплоченности волонтеров Казахстана лекарства удалось найти довольно быстро,

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться стремительными темпами. Но благодаря усилиям медицинских работников, сплоченности казахстанцев, предпринимаемым мерами на государственном уровне ситуация постепенно улучшается, и напасть начинает отступать. Немалую роль в спасении жизней соотечественников играют волонтеры. Одну из историй спасения жизни рассказывает корреспондент zakon.kz.

13 марта в Казахстане были подтверждены первые случаи заболевания коронавирусом, а уже 16 марта в стране начал действовать режим ЧП. Казахстанцам пришлось жить в новых реалиях. Сильнее всех такая ситуация ударила по социально уязвимым слоям населения. Но они не остались один на один с трудностями. На помощь им пришли волонтеры, с первых дней режима ЧП начавшие развозить продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и антисептики. Волонтер Перизат Кайрат из Нур-Султана также с первых дней карантина помогала собирать необходимые вещи и продукты, развозить их нуждающимся.

На данный момент Перизат как волонтер ищет необходимые лекарства для заболевших коронавирусом.

Сейчас люди больше нуждаются в лекарствах и я помогаю в поиске, приобретении и доставке нужных медикаментов. Закупаю их в разных городах нашей республики, а также в России и в Турции, - рассказала волонтер.

Несколько недель назад Перизат услышала историю 22-летней Аяжан Базарбай из города Жетысай Туркестанской области. Ее семью не обошел стороной коронавирус. Заболели родители Аяжан и она сама. И все бы не было так страшно, но сама Аяжан - инвалид первой группы, с детства страдает ДЦП и заражение коронавирусом привело в ее случае к осложнениям, угрожавшим жизни.

Чуть более двух недель назад через Instagram вышла со мной на связь родная сестра заболевшей девушки. Со слезами она рассказала мне, что у Аяжан на тот момент уже не было признаков жизни, она без движения, так как развилась страшная пневмония, кислород не попадал в легкие, и врачи тогда говорили, что Аяжан до утра могла не дожить. Нужно было срочно найти лекарства в необходимых дозах, - пояснила волонтер.

Перизат подключила к поискам необходимых медикаментов своих друзей-волонтеров, искала сама. Также волонтер связалась с акиматом региона, управлением здравоохранения для того, чтобы ситуацию взяли под контроль.

Благодаря сплоченности волонтеров Казахстана лекарства удалось найти довольно быстро, лечение начали незамедлительно.

Аяжан поступила в больницу 9 июля. Спасибо Перизат за то, что так быстро помогла найти лекарства. Врачи сразу начали ставить системы, через 5 дней после начала лечения состояние Аяжан стало улучшаться, сейчас уже 5 дней подряд температура не поднимается. Врачи сказали, что сейчас жизни моей дочери уже ничего не угрожает, - сказала мама Аяжан в пятницу.

Постепенно Аяжан шла на поправку, в течение двух недель волонтеры доставляли необходимые препараты. Спустя две недели девушку выписали из больницы. Также вылечились ее мама и папа.

В пятницу, 24 июля, состоялась встреча Аяжан и ее родителей с Перизат. Волонтер, которая помогла спасти жизнь девушке, прилетела из Нур-Султана в Шымкент, взяла с собой необходимые лекарства, средства индивидуальной защиты и витамины в Жетысай. Волонтер скромно отмечает, что выполнила свой долг и помогла с лекарствами, но немалую и основную роль в выздоровлении Аяжан и ее родителей сыграли врачи больницы Асык Ата в Жетысае.

Какими бы сложными ни были времена, очень важно сохранять человечность, помогать друг другу, ведь только вместе, поддерживая друг друга можно справиться с любыми трудностями.

Альберт Ахметов

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