Камеры помогли спасти ребенка в области Абай

Пропавшего ребенка удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Его местонахождение установили участковый инспектор полиции Алмас Бейсенбеков совместно с акимом сельского округа Данияром Айдарбаевым, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в итоге мальчика нашли в колодце, где он провел несколько часов. Выяснилось, что ребенок попал туда случайно: отверстие под бетонной плитой – один край конструкции осыпался, образовав углубление, куда случайно сорвался малыш.

Отмечается, что ребенка достали целым и невредимым, медицинская помощь не потребовалась. Мама мальчика выразила благодарность всем, кто принял участие в поисках и оказал помощь.

"Системы видеонаблюдения играют важную роль в обеспечении общественной безопасности: в данном случае камеры помогли быстро сориентироваться и фактически спасти жизнь ребенку", – отметил начальник ДП области Абай Эльдар Данияров.

Департамент полиции области Абай напоминает жителям о необходимости повышенного внимания к детям, особенно в зимний период, а также просит сельчан сообщать о потенциально опасных участках и открытых инженерных сооружениях для своевременного принятия мер.

Ранее сообщалось, что из-за метели на дорогах области Абай и ВКО понадобилась помощь спасателей.