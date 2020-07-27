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В столичные лаборатории закупают допоборудование

Готовим к осеннему периоду – управление общественного здравоохранения.

Фото : googleusercontent.com27 июля 2020, 11:32

В столичные лаборатории по проведению ПЦР-тестов закупают дополнительное оборудование. Так врачи готовятся к осеннему всплеску заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в акимате города рассказала и.о.руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня в столице работает 9 лабораторий. 7 из них – государственные. Общая мощность – 5,5 тыс. исследований в сутки.

Сегодня проводится где то 2500 в сутки. Мы наблюдаем спад. Но готовим к осеннему периоду. Возможен всплеск на фоне ежегодного увеличения заболеваемости и нам потребуется наращивать мощность лаборатории, поэтому мы закупаем дополнительную мощность, - сообщила она.

К слову, Минздрав определил тарифную стоимость одного исследования ПЦР – 11 тыс. тенге. При этом, она отметила, что законом стоимость проведения ПЦР-тестов в частных лабораториях – не регулируется.


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