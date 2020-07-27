Стрессы являются факторами риска тяжелого течения COVID-19

Врач рекомендует взвешенно относиться к "советам" по лечению КВИ.

Стрессы также являются факторами риска тяжелого течения COVID-19. Об этом сказала руководитель Департамента послевузовского и дополнительного образования НИИ кардиологии и внутренних болезней, д.м.н., проф., врач пульмонолог Сауле Касенова, сообщает zakon.kz.

Хотелось бы обратить внимание на людей, относящихся к группе риска. Это курящие люди, возраст старше 65 лет, те, у кого артериальная гипертония, ХОБЛ, сахарный диабет, имеющие лишний вес. У них заболевание может протекать в более тяжелой форме, - сказала она.

Врач просит обратить внимание на перегрузки, ненормированный рабочий день.

Стрессы также являются факторами риска тяжелого течения COVID-19. На фоне ослабленной иммунной системы наблюдается стремительное течение вирусемии, быстрое развитие острой дыхательной недостаточности, респираторного дисстресс-синдрома, которые могут потребовать изменения лечения или реанимационной помощи, что возможно только в стационаре, - сказала Касенова.

Врач рекомендует взвешенно относиться к "советам" по лечению КВИ, которыми заполнены социальные сети. Дексаметазон, Клексан и другие лекарственные средства назначает только врач.

К примеру, один пациент одновременно принимал Метрогил, Цефтриаксон и его аналог Веракол, Ципрофлоксацин для профилактики КВИ. Другой - использовал 5-ти кратную дозу Ацетилсалициловой кислоты, не задумываясь о последствиях в виде развития желудочно-кишечного кровотечения. Более опасные осложнения может вызвать необоснованное назначение Дексаметазона или Клексана. Это касается содовых и других горячих ингаляций, раздражающих слизистые оболочки верхних дыхательных путей, - сказала она.

- Не рекомендуется небулайзерная терапия из-за риска аэрации вирусов в окружающую среду. При необходимости используются дозированные ингаляционные устройства.

- Пульмонологи не рекомендуют надувать воздушные шары (нагрузка на альвеолы, баротравма – одышка, кровь в мокроте).

- Следует отменить прием любых БАДов, усложняющих лечение КВИ.

- Антибиотики при вирусных заболеваниях не показаны.

- Ингавирин, Осельтамивир, Арбидол и другие так называемые иммуномодуляторы и противовирусные средства не оказывают ни профилактического, ни лечебного действия при СОVID19.

Легочная реабилитация является важной частью программы полного выздоровления при КВИ.

Поэтому с самого начала болезни пульмонологи рекомендуют заболевшим лежать на животе, увеличивая поверхность для большей аэрации легких. Необходимо длительно заниматься дыхательной гимнастикой, простые комплексы которой пульмонологи рекомендуют пациентам. В течение 6 месяцев лица, переболевшие СОVID19, должны будут наблюдаться у врачей терапевтов, пульмонологов и реабилитологов. Отдых на море, прогулки в парках, сосновом бору, в горах (на Медео, в Боровом), санаторно-курортное лечение помогут полному выздоровлению. А оптимизм и хорошее настроение являются самыми важными внутренними механизмами самоисцеления организма, - сказала врач.

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